Госэкоинспекция: С воскресенья Украина живет в экологический долг

Украина с воскресенья, 8 августа, живет в экологический долг, то есть использует больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить за год.

Об этом сообщил глава Государственной экологической инспекции Андрей Малеваный.

«Сегодня настал день, когда украинцы использовали больше ресурсов, чем украинская окружающая среда может восстановить в год. С 8 августа Украина живет в долг у природы», — написал он.

Малеваный отметил, что эту дату рассчитали исследователи из организации Global Footprint Network. Ежегодно специалисты анализируют использование природных ресурсов в разных странах и на планете в целом и определяют День экологического долга. Для всей Земли он наступил 29 июля.

«Единственный выход для человечества — изменить подход к потреблению ресурсов. Для этого каждый из нас должен уменьшить свой экологический след — объем использованной энергии, воды и так далее. Простые привычки — рациональное потребление водных и энергетических ресурсов, уменьшение генерирования мусора, применение принципа минимализма во время покупок — смогут спасти наше будущее», — отметил Малеваный.

По его словам, если каждый год День экологического долга будет смещаться на 5 дней, то уже в 2050 году объем потребления ресурсов будет равен объему их восстановления. Сейчас в Украине динамика положительная: в прошлом году эта дата пришлась на 24 июля — на две недели раньше.