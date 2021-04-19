Один з найбільших айсбергів світу майже розтанув. Науковці більше не бачать сенсу за ним спостерігати

В Атлантичному океані айсберг А68 розтанув до таких розмірів, що фахівці Національного льодового центру США вирішили, що за ним більше не варто спостерігати. Він певний час був найбільшим у світі (поки не розколовся) — його площа становила 5,8 тисячі квадратних кілометрів, що понад удвічі більше за площу Люксембургу. Про це повідомляє BBC.

Супутники показують, що айсберг практично зник, він розколовся на безліч дрібних фрагментів, які, за словами Національного льодового центру США, більше не варто відстежувати.

У липні 2017 року айсберг відколовся від шельфового льодовика Ларсен в Антарктиді та протягом року майже не рухався.

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Але потім він почав дрейфувати на північ зі зростаючою швидкістю. Блок вагою у мільярд тонн пішов на Південну Атлантику, у напрямку британської заморської території Південна Джорджія. Але він розколовся біля неї у грудні 2020 року через сильні підводні течії — вони змусили його розвернутися на 180 градусів. Зрештою айсберг просто розлетівся на дрібні фрагменти.