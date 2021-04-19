Один из крупнейших айсбергов мира почти растаял. Ученые больше не видят смысла за ним наблюдать

В Атлантическом океане айсберг А68 растаял до таких размеров, что специалисты Национального ледового центра США решили, что за ним больше не стоит наблюдать. Он некоторое время был крупнейшим в мире (пока не раскололся) — его площадь составляла 5,8 тысячи квадратных километров, что более чем вдвое больше площади Люксембурга. Об этом сообщает BBC.
Спутники показывают, что айсберг практически исчез, он раскололся на бесчисленные мелкие фрагменты, которые, по словам Национального ледового центра США, больше не стоит отслеживать.
В июле 2017 года айсберг откололся от шельфового ледника Ларсен в Антарктиде и в течение года почти не двигался.
Но потом он начал дрейфовать на север с возрастающей скоростью. Блок весом в миллиард тонн пошел на Южную Атлантику, в сторону британской заморской территории Южная Джорджия. Но он раскололся возле нее в декабре 2020 года из-за сильных подводных течений — они заставили его развернуться на 180 градусов. В итоге айсберг просто разлетелся на мелкие фрагменты.
Как лед так быстро превратился в кашу? Одна из причин — так называемый гидроразрыв пласта. В этом процессе вследствие потепления образуется большое количество талой воды на поверхности, которая затем заполняет трещины, продвигаясь к основанию ледника.
A68 запомнится как первый айсберг, ставший звездой социальных сетей. Люди со всего мира делились в интернете спутниковыми снимками, особенно когда его фрагмент приближался к Южной Джорджии. Если бы он все-таки добрался до острова, его огромная масса могла бы уничтожить экосистему территории. Он мог застрять на его береговой линии и пробыть там 10 лет. Это перекрыло бы доступ к океану для родителей-пингвинов и тюленей, которые спускаются в воду, чтобы пополнить запасы рыбы для детенышей.
«A68 привлек внимание множества разных людей. Мы видели каждый его незначительный поворот. Мы могли следить за ним с помощью ежедневных спутниковых снимков с таким уровнем детализации, который раньше был невозможен», — прокомментировала Лора Герриш, картограф из Британской антарктической службы (BAS).
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