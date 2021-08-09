Отчет ООН: глобальное потепление происходит с беспрецедентной скоростью и связано с деятельностью человека

Изменение климата наблюдается во всех регионах планеты, причем этот процесс становится все более интенсивным, а некоторые из тенденций уже необратимы, во всяком случае, на данном этапе.

Об этом говорится в докладе Межправительственной группы экспертов по вопросам климата, который обнародовали 9 августа. Авторами отчета являются 234 эксперта из 66 стран мира.

Изменение климата уже сегодня приводит к многочисленным случаям экстремальной погоды во всех регионах планеты. Более того, по данным ученых, меняется вся климатическая система Земли, и эти изменения сказываются на состоянии атмосферы, океанов, ледовых покровов и поверхности Земли. Многие из этих изменений являются беспрецедентными, а некоторые тенденции (рост уровня океана) в ближайшие века или даже тысячелетия невозможно будет вернуть назад.