Спікер Зеленського: Продовження «нормандського формату» під великим питанням

Прессекретар президента Сергій Никифоров заявив, що продовження «нормандського формату» переговорів перебуває під великим питанням.

Про це він розповів в інтервʼю телеканалу «Дом».

«Сам «нормандський формат», його продовження — під великим питанням. Ніяк не можуть домовитися щодо наступного саміту у «нормандському форматі» на найвищому рівні, навіть міністри поки що не зустрічаються. Тобто тут і політична частина, політичний порядок денний «нормандського формату» під великим питанням», — заявив Никифоров, коментуючи підсумки поїздки української делегації на саміт COP26 в Глазго.