У Росії назвали умову зустрічі в «нормандському форматі» — повне виконання Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову зустрічі в «нормандському форматі». Він заявив, що Україна повинна виконати всі Мінські домовленості.
Про це пише агентство РИА Новости.
«Зустрічатимемося винятково, коли нам повідомлять про те, як усе, що було записано в колишніх рішеннях, Києвом буде виконано», — пояснив Лавров.
За його словами, Україна повинна закріпити особливий статус Донбасу в Конституції, ухвалити закон про амністію бойовиків і затвердити проведення виборів на окупованому Донбасі, узгодивши це з «республіками» Донецька та Луганська.
Він заявив, що лише після того, як Україна виконає всі ці умови, вона отримає непідконтрольну ділянку кордону з Росією.
- Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном і Хайко Маасом щодо організації «нормандського» саміту. Публікацію пояснили тим, що позицію російської сторони та її підхід до проведення зустрічі в «нормандському форматі» регулярно викривлюють.
- 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан-Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі, а у нього в листопаді дуже щільний графік.