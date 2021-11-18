У Росії назвали умову зустрічі в «нормандському форматі» — повне виконання Мінських домовленостей

Міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров назвав умову зустрічі в «нормандському форматі». Він заявив, що Україна повинна виконати всі Мінські домовленості.

Про це пише агентство РИА Новости.

«Зустрічатимемося винятково, коли нам повідомлять про те, як усе, що було записано в колишніх рішеннях, Києвом буде виконано», — пояснив Лавров.

За його словами, Україна повинна закріпити особливий статус Донбасу в Конституції, ухвалити закон про амністію бойовиків і затвердити проведення виборів на окупованому Донбасі, узгодивши це з «республіками» Донецька та Луганська.

Він заявив, що лише після того, як Україна виконає всі ці умови, вона отримає непідконтрольну ділянку кордону з Росією.