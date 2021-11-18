«Добивають нормандський формат». Міністр Кулеба відреагував на публікацію Росією переписки з Німеччиною та Францією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував публікацію Росією дипломатичної переписки з Німеччиною та Францією щодо саміту у «нормандському форматі». Він зазначив, що таким чином РФ прагне «добити цей формат перемовин».
Про це він повідомив на брифінгу 18 листопада.
За його словами, у цьому «немає нічого доброго».
«Росія своїми діями просто добиває «нормандський формат», демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити «нормандський формат» чужими руками», — пояснив Кулеба.
Він підкреслив, що Україна, Німеччина та Франція продовжуватимуть працювати над залученням Росії до переговорного процесу. Однак публікація конфіденційного листування значно ускладнить цю роботу.
- Міністерство закордонних справ Росії опублікувало дипломатичне листування російського міністра Сергія Лаврова з главами зовнішньополітичних відомств Франції та Німеччини Жан-Івом Ле Дріаном та Хайко Маасом щодо організації «нормандського» саміту. Публікацію пояснили тим, що позиція російської сторони та її підхід до проведення зустрічі в «нормандському форматі» регулярно викривлюється.
- 10 листопада Німеччина та Франція звинуватили Росію у зриві запланованих перемовин у «нормандському форматі». Вони зазначають, що РФ висуває неприйнятні умови та хоче стати нейтральним посередником.
- Офіційна Москва відмовилася від зустрічі міністрів закордонних справ країн «нормандського формату», яку голова МЗС Франції Жан Ів Ле Дріан пропонував провести 11 листопада. Як заявив міністр закордонних справ Росії Сергій Лавров, Росія чекає відповіді на свої пропозиції від 29 жовтня за підсумковим документом потенційної зустрічі, а у нього в листопаді дуже щільний графік.