«Добивають нормандський формат». Міністр Кулеба відреагував на публікацію Росією переписки з Німеччиною та Францією

Міністр закордонних справ Дмитро Кулеба прокоментував публікацію Росією дипломатичної переписки з Німеччиною та Францією щодо саміту у «нормандському форматі». Він зазначив, що таким чином РФ прагне «добити цей формат перемовин».

Про це він повідомив на брифінгу 18 листопада.

За його словами, у цьому «немає нічого доброго».

«Росія своїми діями просто добиває «нормандський формат», демонструє, що вона не зацікавлена в його розвитку. І, безумовно, підриває залишки довіри до себе. Можу сказати одне: ми домовилися з німецьким і французьким колегами, що не подаруємо Росії розкіш знищити «нормандський формат» чужими руками», — пояснив Кулеба.

Він підкреслив, що Україна, Німеччина та Франція продовжуватимуть працювати над залученням Росії до переговорного процесу. Однак публікація конфіденційного листування значно ускладнить цю роботу.