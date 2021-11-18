«Добивают нормандский формат». Министр Кулеба отреагировал на публикацию Россией переписки с Германией и Францией

Министр иностранных дел Дмитрий Кулеба прокомментировал публикацию Россией дипломатической переписки с Германией и Францией по поводу саммита в «нормандском формате». Он отметил, что таким образом РФ стремится «добить этот формат переговоров».

Об этом он сообщил на брифинге 18 ноября.

По его словам, в этом «нет ничего хорошего».

«Россия своими действиями просто добивает «нормандский формат», демонстрирует, что она не заинтересована в его развитии. И, конечно, подрывает остатки доверия к себе. Могу сказать одно: мы договорились с немецким и французским коллегами, что не подарим России роскошь уничтожить «нормандский формат» чужими руками», – объяснил Кулеба.

Он подчеркнул, что Украина, Германия и Франция будут продолжать работу над привлечением России к переговорному процессу. Однако публикация конфиденциальной переписки значительно усложнит эту работу.