В России назвали условие встречи в «нормандском формате» — полное выполнение Минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие встречи в «нормандском формате». Он заявил, что Украина должна выполнить все Минские договоренности.
Об этом пишет агентство РИА Новости.
«Будем встречаться исключительно, когда нам сообщат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — пояснил Лавров.
По его словам, Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции, принять закон об амнистии боевиков и утвердить проведение выборов на оккупированном Донбассе, согласовав это с «республиками» Донецка и Луганска.
Он заявил, что только после того, как Украина выполнит все эти условия, она получит неподконтрольный участок границы с Россией.
- Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по поводу организации «нормандского» саммита. Публикацию объяснили тем, что позицию российской стороны и ее подход к проведению встречи в «нормандском формате» регулярно искажают.
- 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан-Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия ожидает ответа на свои предложения от 29 октября по итоговому документу потенциальной встречи, а у него в ноябре очень плотный график.