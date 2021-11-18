В России назвали условие встречи в «нормандском формате» — полное выполнение Минских договоренностей

Министр иностранных дел России Сергей Лавров назвал условие встречи в «нормандском формате». Он заявил, что Украина должна выполнить все Минские договоренности.

Об этом пишет агентство РИА Новости.

«Будем встречаться исключительно, когда нам сообщат о том, как все, что было записано в прежних решениях, Киевом будет выполнено», — пояснил Лавров.

По его словам, Украина должна закрепить особый статус Донбасса в Конституции, принять закон об амнистии боевиков и утвердить проведение выборов на оккупированном Донбассе, согласовав это с «республиками» Донецка и Луганска.

Он заявил, что только после того, как Украина выполнит все эти условия, она получит неподконтрольный участок границы с Россией.