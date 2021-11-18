Демарш с нарушением правил. Франция раскритиковала публикацию Россией переписки с Парижем и Берлином

Министерство иностранных дел Франции возмущено публикацией Россией конфиденциальной переписки российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии.
Об этом говорится в заявлении МИД Франции.
Франция расценивает действия российского МИДа как «демарш, который противоречит дипломатическим правилам и обычаям».
В МИД Франции отметили, что французская и немецкая сторона долгие месяцы работали над продолжением переговоров в «нормандском формате» и реализацией конкретной повестки, но РФ отказалась от встречи встрече.
«Мы призываем Россию вернуться за стол переговоров и продолжить дискуссии в утвержденных форматах и согласованных принципах», — заявили в МИД.
- 10 ноября Германия и Франция обвинили Россию в срыве запланированных переговоров в «нормандском формате». Они отмечают, что РФ выдвигает неприемлемые условия и хочет стать нейтральным посредником.
- Официальная Москва отказалась от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата», которую глава МИД Франции Жан Ив Ле Дриан предлагал провести 11 ноября. Как заявил министр иностранных дел России Сергей Лавров, Россия ожидает ответа на свои предложения по итоговому документу потенциальной встречи, а у него самого в ноябре очень плотный график.
- 17 ноября Министерство иностранных дел России опубликовало дипломатическую переписку российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии Жан-Ивом Ле Дрианом и Хайко Маасом по вопросу организации «нормандского саммита». В МИД заявили, что это было сделано, чтобы «предотвратить спекуляции». После этого, Россия вновь начала ставить Украине условия.