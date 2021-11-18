США и Украина согласовали оценку угрозы вторжения войск России на украинскую территорию и значительного роста числа военных РФ вблизи границы Украины. На практике это может означать, что заявления сторон в оценке рисков не будут звучать по разному.
Временная поверенная в делах США в Украине Кристина Квин заявила, что сейчас разногласий в позициях нет, передает «Европейская правда».
«После обмена позициями разногласий нет, и мы будем и дальше обмениваться информацией по этому поводу», — сказала Квин.
Также она отметила, что риски Россия создает не только военными маневрами, но и провокационными заявлениями. В этом контексте она вспомнила о публикации МИДом РФ конфиденциальной переписки российского министра Сергея Лаврова с главами внешнеполитических ведомств Франции и Германии, а также об отказе Москвы от встречи министров иностранных дел стран «нормандского формата».
- 31 октября американская газета The Washington Post сообщила, что Россия стягивает войска к границе с Украиной, а в Пентагоне заявили, что следят за этой ситуацией. В то же время разведка Минобороны Украины опровергла информацию о российских войсках на границе и предположила, что это может быть перемещение войск после завершения совместных учений с Беларусью.
- Позже Минобороны сообщило, что по состоянию на начало ноября возле границы Украины и на временно оккупированных Россией территориях находятся группировки войск из примерно 90 тысяч человек.
- 1 ноября Politico обнародовало фото, свидетельствующие о наращивании войск РФ на границе с Украиной, а позднее о скоплении войск сообщило агентство Bloomberg.
- 6 ноября стало известно, что президент США Байден отправлял в Москву директора ЦРУ, чтобы предупредить Кремль о том, что Штаты внимательно следят за наращиванием российских войск у границы Украины.
- 14 ноября Великобритания на фоне угрозы вторжения войск России заявила, что готова отправить в Украину 600 военнослужащих.
- В НАТО заявили, что следят за РФ на границе с Украиной, в страны ЕС предупредили Россию о последствиях.