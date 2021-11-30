Путін прокоментував можливість вторгнення Росії в Україну та назвав свої «червоні лінії»

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія повинні налагодити відносини, і тоді жодних загроз не буде.
Про це Путін розповів на форумі «Росія кличе», пише РБК.
«Справа не в тому, щоб вводити війська чи не вводити, воювати чи не воювати, а в тому, щоб налагодити відносини щодо створення більш справедливого, сталого розвитку та врахування інтересів щодо безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Якщо ми щиро до цього прагнутимемо, жодних загроз ніхто не відчуватиме», — зазначив він.
Путін нагадав, що розмови про ймовірне вторгнення були і навесні цього року після навчань «Захід-2021», однак його не відбулося. Однак він заявив, що Росія занепокоєна військовими незапланованими навчаннями біля її кордонів, зокрема у Чорному морі.
Також він вважає, що ці навчання несуть загрозу і для бойовиків «Л/ДНР».
«Що стосується загроз, то для людей, які проживають у двох невизнаних поки що республіках — «ЛНР» і «ДНР», то там теж створюються постійні загрози при пересуванні військових зʼєднань поблизу їхніх територій», — зазначив Путін.
Окремо російський президент назвав власні «червоні лінії» щодо України. Він заявив, що Росія залишає за собою право дій у відповідь, якщо в Україні з’являться ударні ракетні комплекси.
«Якщо й надалі все розширюватиметься в цій інфраструктурі, то я вже публічно говорив, якщо на території України з’являться ударні комплекси, підлітний час до Москви буде 7-10, а у разі розміщення гіперзвукової зброї 5 хвилин. А нам що робити? Ми тоді повинні будемо щось подібне створити щодо тих, хто нам так загрожує», — вважає Путін.
- Про підготовку військ Росії до вторгнення в Україну писали The Washington Post, Bloomberg, Politico та інші ЗМІ. Скупчення військ підтвердили в Пентагоні. Країни Євросоюзу та США попередили Росію про наслідки, а в НАТО заявили, що уважно стежать за ситуацією.
- У Кремлі заявили, що Захід може вдатися до провокацій, щоб виправдати свої заяви, а саму ситуацію назвали нагнітанням істерики.
- Начальник Головного управління розвідки Міноборони України Кирило Буданов допускає, що президент Росії Володимир Путін може вдатися до вторгнення на південь і схід України. Наразі біля кордонів сконцентровано понад 92 тисячі російських військових. За його словами, імовірна атака починатиметься з авіаударів, артилерійських і бронетанкових ударів з висадкою десанту в Одесі та Маріуполі, а також меншим вторгненням через територію Білорусі.
- 22 листопада повідомлялося, що розвідка США поділилася з європейськими союзниками даними та картами про сценарії можливого вторгнення. Планується широкомасштабний швидкий наступ на трьох напрямках.