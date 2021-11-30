Путін прокоментував можливість вторгнення Росії в Україну та назвав свої «червоні лінії»

Президент Росії Володимир Путін прокоментував можливість вторгнення російських військ в Україну. Він заявив, що Україна та Росія повинні налагодити відносини, і тоді жодних загроз не буде.

Про це Путін розповів на форумі «Росія кличе», пише РБК.

«Справа не в тому, щоб вводити війська чи не вводити, воювати чи не воювати, а в тому, щоб налагодити відносини щодо створення більш справедливого, сталого розвитку та врахування інтересів щодо безпеки всіх учасників міжнародної діяльності. Якщо ми щиро до цього прагнутимемо, жодних загроз ніхто не відчуватиме», — зазначив він.

Путін нагадав, що розмови про ймовірне вторгнення були і навесні цього року після навчань «Захід-2021», однак його не відбулося. Однак він заявив, що Росія занепокоєна військовими незапланованими навчаннями біля її кордонів, зокрема у Чорному морі.