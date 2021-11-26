Генсек НАТО заявив, що Росія «заплатить ціну», якщо вторгнеться на територію України

Генеральний секретар НАТО Єнс Столтенберг заявив, що Росія обов’язково заплатить певну ціну, якщо вторгнеться на територію України. Він зазначив, що це матиме для РФ серйозні наслідки.

Про це він повідомив на брифінгу 26 листопада.

За його словами, Альянс фіксує військове нарощування вздовж українських кордонів, і воно ніяк не пояснюється.

«Якщо Росія застосує силу проти України, це матиме ціну, це матиме наслідки, і ми продовжуємо закликати Росію до деескалації», — сказав генсек.

Водночас він підкреслив, що принцип колективної оборони НАТО не поширюється на Україну, але Альянс підтримуватиме її.