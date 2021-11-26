«До ескалації готові». Зеленський прокоментував нарощення Росією військ на кордоні з Україною

Президент України Володимир Зеленський зазначив, що наразі Україна «контролює кордони та готова до будь-якої ескалації», а те що відбувається зараз називає «великим залякуванням».

Про це президент заявив під час пресмарафону з нагоди «екватору» його каденції.

«Відразу хочу сказати, що з кількох майданчиків ЗМІ справді йде велике залякування, що завтра буде війна. Що ми маємо знати: ми повністю контролюємо наші кордони й повністю готові до будь-якої ескалації», — зазначив Зеленський.

Він нагадав, що Україна у стані війни вже вісім років, тому ймовірність повномасштабного вторгнення Росії існує щодня, і попри усю підтримку партнерів «ми повинні розраховувати на себе та свою армію».

За словами президента, іноземні лідери також намагаються допомогти у проведенні переговорів між Україною та Російською Федерацією.

«Вони хочуть контактів між Офісом президента та адміністрацією президента Росії. Я думаю, що найближчим часом Єрмак [керівник ОП Андрій Єрмак] буде з ними контактувати», — повідомив Володимир Зеленський.