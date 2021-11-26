Генсек НАТО заявил, что Россия «заплатит цену», если вторгнется на территорию Украины

Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Россия обязательно заплатит определенную цену, если вторгнется на территорию Украины. Он отметил, что это будет иметь для РФ серьезные последствия.

Об этом он сообщил на брифинге 26 ноября.

По его словам, Альянс фиксирует военное наращивание вдоль украинских границ, и оно ничем не объясняется.

«Если Россия применит силу против Украины, это будет иметь цену, это будет иметь последствия, и мы продолжаем призывать Россию к деэскалации», — сказал генсек.

В то же время, он подчеркнул, что принцип коллективной обороны НАТО не распространяется на Украину, но Альянс будет поддерживать ее.