Путин прокомментировал возможность вторжения России в Украину и назвал свои «красные линии»

Президент России Владимир Путин прокомментировал возможность вторжения российских войск в Украину. Он заявил, что Украина и Россия должны наладить отношения и тогда никаких угроз не будет.

Об этом Путин рассказал на форуме «Россия зовет», пишет РБК.

«Дело не в том, чтобы вводить войска или не вводить, воевать или не воевать, а в том, чтобы наладить отношения по созданию более справедливого, устойчивого развития и учета интересов безопасности всех участников международной деятельности. Если мы будем искренне к этому стремиться, никаких угроз никто не будет испытывать», — отметил он.

Путин напомнил, что разговоры о вероятном вторжении были и весной этого года после учений «Запад-2021», однако оно не состоялось. Однако он заявил, что Россия обеспокоена военными незапланированными учениями у ее границ, в частности, в Черном море.