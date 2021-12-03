Байден заявив, що готує «значний набір ініціатив» для стримування Росії. Він обговорить питання України з Путіним

Президент США Джо Байден готує цілий набір заходів та ініціатив для стримування Росії від вторгнення до України. Він обговорить це питання під час розмови з президентом РФ Володимиром Путіним.

Про це він заявив журналістам 3 грудня.

«Я готую, на мою думку, найбільш всеосяжний і значний набір ініціатив, щоб пану Путіну було дуже важко зробити те, що, як побоюються люди, він може зробити», — сказав Байден.

Він зазначив, що перебуває в постійному контакті з союзниками в Україні та Європі, а держсекретар США та радники президента активно залучені в цей процес.

Водночас у Білому домі підтвердили, що під час майбутньої розмови Байдена і Путіна вони обговорять питання України. Наразі дату цього контакту остаточно узгоджують.

«Ми обговорюємо таку можливість та оголосимо про неї, коли все буде вирішено остаточно. Це буде можливість для того, щоб обговорити наші серйозні занепокоєння щодо войовничої риторики та нарощування збройних сил на кордоні з Україною», — заявила речниця Білого дому Джен Псакі.