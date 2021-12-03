Міністр оборони Олексій Резніков: Росія на кордоні використовує тактику хвиль, ескалація можлива наприкінці січня

Росія протягом року використовує на українському кордоні тактику хвиль: концентрує війська, потім відводить людей, однак техніка залишається. Про це міністр оборони Олексій Резніков заявив під час години запитань до уряду у парламенті у пʼятницю, 3 грудня.

Так, наприклад, у квітні та вересні Росія притягнула до кордону 50 батальйонно-тактичних груп. Зараз їх там 41. Сумарна кількість військ на території Росії і на окупованих територіях Криму і Донбасу – 94 300 людей.