Министр обороны Алексей Резников: Россия на границе использует тактику волн, эскалация возможна в конце января

Россия в течение года использует на украинской границе тактику волн: концентрирует войска, затем отводит людей, однако техника остается. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 3 декабря.

Так, например, в апреле и в сентябре Россия стянула к границе 50 батальонно-тактических групп. Сейчас их там 41. Суммарное количество войск на территории России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — 94 300 человек.