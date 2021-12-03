Министр обороны Алексей Резников: Россия на границе использует тактику волн, эскалация возможна в конце января

Россия в течение года использует на украинской границе тактику волн: концентрирует войска, затем отводит людей, однако техника остается. Об этом министр обороны Алексей Резников заявил во время часа вопросов к правительству в парламенте в пятницу, 3 декабря.
Так, например, в апреле и в сентябре Россия стянула к границе 50 батальонно-тактических групп. Сейчас их там 41. Суммарное количество войск на территории России и на оккупированных территориях Крыма и Донбасса — 94 300 человек.
Министр обороны отметил, что Россия активизировала свои военные учения, проводит проверку связи и маскировки. Резников подчеркнул, что не только Украина наблюдает за маневрами России на границе, «поэтому сюрпризов не будет».
«Наша разведка анализирует все сценарии, включая худшие, она отмечает, что вероятность масштабной эскалации со стороны России существует. Вероятнее всего время готовности к эскалации — конец января. Подчеркиваю, эскалация является вероятным сценарием, но не обязательным, и наша задача — предотвратить его», — отметил Резников.
Способы предотвратить — политика и дипломатия, «никаких силовых провокаций».
- О подготовке войск России к вторжению в Украину писали The Washington Post, Bloomberg, Politico и другие СМИ. Скопление войск подтвердили в Пентагоне. Страны Евросоюза и США предупредили Россию о последствиях, а в НАТО заявили, что внимательно следят за ситуацией.
- В Кремле заявили, что Запад может прибегнуть к провокациям, чтобы оправдать свои заявления, а саму ситуацию назвали нагнетанием истерики.
- Начальник Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов допускает, что президент России Владимир Путин может прибегнуть к вторжению на юг и восток Украины. В настоящее время возле границ сконцентрированы более 92 тысяч российских военных. По его словам, вероятная атака будет начинаться с авиаударов, артиллерийских и бронетанковых ударов с высадкой десанта в Одессе и Мариуполе, а также меньшим вторжением через территорию Беларуси.
- 22 ноября сообщалось, что разведка США поделилась с европейскими союзниками данными и картами о сценариях возможного вторжения. Планируется широкомасштабное быстрое наступление на трех направлениях.