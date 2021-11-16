Politico: Байден з початку року тричі відхиляв пакети антиросійських санкцій. Він вважав їх недостатньо жорсткими

Президент США Джо Байден вже тричі з початку року відхиляв пакети антиросійських санкцій, тому що він вважав їх недостатньо жорсткими.

Про це пише Politico з посиланням на власні джерела.

Там зазначають, що Рада нацбезпеки США вже тричі надавала Байдену проєкт пакету санкцій проти Росії, але той постійно відмовлявся його затверджувати.

За словами джерел, Байден просив, щоб санкції не були «більш каральними або завдавали шкоди російському народові».

Натомість американський президент хоче, щоб вони були «розумними» і були настільки добре виписані, щоб могли змінити поведінку Кремля.