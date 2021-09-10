ЄС офіційно продовжив антиросійські санкції за агресію проти України

Рада Європейського союзу затвердила продовження персональних санкцій, запроваджених проти Росії за агресію проти України.

Про це повідомляє пресслужба Ради ЄС.

«Сьогодні Рада ЄС вирішила продовжити санкції, спрямовані проти осіб, відповідальних за підрив, або загрозу територіальній цілісності, суверенітету та незалежності України, ще на шість місяців до 15 березня 2022 року» — йдеться у повідомленні.

Санкції обмежують поїздки, заморожують активи та забороняють надавати кошти чи інші економічні ресурси підсанкційним фізособам та організацій. Вони застосовуються до 177 фізичних осіб та 48 юридичних осіб.

Зазначається, що рішення про продовження обмежень було ухвалене за письмовою процедурою. Воно набуде чинності після публікації в Офіційному журналі ЄС.