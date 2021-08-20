Отруєння Навального: Британія ввела санкції проти 7 співробітників ФСБ

Велика Британія у річницю отруєння російського опозиціонера Олексія Навального ввела санкції проти семи співробітників ФСБ Росії, які, ймовірно, причетні до отруєння політика.
Про це повідомляє Reuters.
У список санкцій потрапили Олексій Александров, Володимир Паняєв, Іван Осипов, Володимир Богданов, Кирило Васильєв, Станіслав Макшаков і Олексій Сєдов.
Усі ці співробітники ФСБ фігурували у розслідуванні журналістів Bellingcat, The Insider і Der Spiegel. У розслідуваннях зазначалося, що вони декілька років стежили за Навальним і його сімʼєю, а також були в Томську в момент отруєння політика. В цілому розслідувачі встановили особи 15 осіб з Інституту криміналістики ФСБ, які повʼязані з операціями з отруєння. Серед них є фахівці з хімічної зброї.
Уряд Британії зазначає, що причетність до замаху вищезазначених осіб доводять численні факти, в тому числі телефонні дзвінки і листування.
Раніше Британія, США, Канада і ЄС вводили санкції проти російських чиновників і генералів у справі Навального.
- Олексій Навальний потрапив до лікарні Омська із сильним отруєнням 20 серпня 2020 року. Тоді він впав у кому. 21 серпня Навального відправили літаком до Німеччини. 2 вересня уряд Німеччини оголосив, що російського політика отруїли речовиною з групи «Новачок».
- 23 вересня Навального виписали із «Шаріте». Представники політика заявили, що пляшку зі слідами «Новачка» вилучили з його готельного номера в Томську та перевезли до Німеччини.
- 6 жовтня Організація із заборони хімічної зброї підтвердила, що Навального отруїли речовиною з групи «Новачок». Отруту виявили в його біомедичних пробах. Речовина, якою його отруїли, формально не заборонена, але за своєю структурою схожа на два хімікати з групи «Новачок», які заборонили в листопаді 2019 року.