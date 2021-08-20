У річницю свого отруєння Навальний закликав Захід запровадити санкції проти оточення Путіна

Російський опозиціонер Олексій Навальний до річниці свого отруєння написав колонку для західних ЗМІ та закликав країни Заходу активніше боротися з корупцією у світі.

Матеріал опублікували у британській The Guardian, французькій Le Monde і німецькій Frankfurter Allgemeine Zeitung.

У статті Навальний пропонує пʼять кроків для боротьби з корупцією у світовому масштабі та зазначає, що після його отруєння система стала ще жорстокішою.

«Рівно рік тому я не помер від отруєння хімічною зброєю і, схоже, корупція зіграла чималу роль в тому, що я вижив. Вона заразила всю державну систему Росії, зокрема спецслужби», — написав опозиціонер.

Він вважає, що важливим аспектом корупції в авторитарних країнах є використання нею фінансової інфраструктури Заходу — у 90% випадків вкрадене зберігається саме там.

«Чиновник, який працює на автократа, краще за будь-кого іншого знає, як важливо тримати свій капітал подалі від колег і боса. Усе, що потрібно західним лідерам, — це проявити рішучість і політичну волю. Треба перетворити корупцію з джерела безмежних можливостей на обтяжливий тягар для еліт, які працюють на автократів», — підкреслив Навальний.