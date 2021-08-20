В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ и призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире.
Материал опубликовали в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.
В статье Навальный предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией в мировом масштабе и отмечает, что после его отравления система стала еще более жесткой.
«Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы», — написал оппозиционер.
Он считает, что важным аспектом коррупции в авторитарных странах является использование ею финансовой инфраструктуры Запада — в 90% случаев украденное хранится там.
«Чиновник, работающий на автократа, лучше чем кто-либо другой знает, как важно держать свой капитал подальше от коллег и босса. Все что нужно западным лидерам — это проявить решимость и политическую волю. Надо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, работающих на автократов», — подчеркнул Навальный.
Поэтому оппозиционер выступает за введение на Западе специального критерия «страны, способствующие коррупции». В таком случае, по его убеждению, возникнет возможность принимать единые меры против целой группы государств.
Он предлагает перейти к максимальной прозрачности в отношениях с такими странами.
«Вся документация с контрактами, заключенными между западными компаниями и их контрагентами из стран коррупционных рисков должна быть опубликована, если эти контракты связаны с государством, чиновниками и их родственниками», - предложил Навальный.
Также он предлагает ввести персональные санкции против роты богатых бизнесменов из окружения таких лидеров, как Владимир Путин.
Спустя год после отравления российского оппозиционного политика Алексея Навального организаторы этого преступления остаются безнаказанными, а правительство России решило посадить самого Навального за решетку и начать безжалостную кампанию репрессий против его сторонников. Об этом говорится
В специальном заявлении международной правозащитной организации Amnesty International говорится, що канцлеру ФРГ следует продолжать добиваться от властей РФ прозрачного и конкретного расследования отравления российского оппозиционера.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. 2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок».
- 23 сентября Навального выписали из «Шарите». Представители политика заявили, что бутылку со следами «Новичка» изъяли из его гостиничного номера в Томске и перевезли в Германию.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в его биомедицинских пробах. Вещество, которым его отравили, формально не запрещено, но по своей структуре сходно с двумя химикатами из группы «Новичок», которые были запрещены в ноябре 2019 года.