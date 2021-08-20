В годовщину своего отравления Навальный призвал Запад ввести санкции против окружения Путина

Российский оппозиционер Алексей Навальный к годовщине своего отравления написал колонку для западных СМИ и призвал страны Запада активнее бороться с коррупцией в мире.

Материал опубликовали в британской The Guardian, французской Le Monde и немецкой Frankfurter Allgemeine Zeitung.

В статье Навальный предлагает пять шагов по борьбе с коррупцией в мировом масштабе и отмечает, что после его отравления система стала еще более жесткой.

«Ровно год назад я не умер от отравления химическим оружием и, похоже, коррупция сыграла немалую роль в том, что я выжил. Она заразила всю государственную систему России, в том числе спецслужбы», — написал оппозиционер.

Он считает, что важным аспектом коррупции в авторитарных странах является использование ею финансовой инфраструктуры Запада — в 90% случаев украденное хранится там.

«Чиновник, работающий на автократа, лучше чем кто-либо другой знает, как важно держать свой капитал подальше от коллег и босса. Все что нужно западным лидерам — это проявить решимость и политическую волю. Надо превратить коррупцию из источника безграничных возможностей в обременительное бремя для элит, работающих на автократов», — подчеркнул Навальный.