Отравление Навального: Британия ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ

Великобритания в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению политика.

Об этом сообщает Reuters.

В санкционный список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.

Все эти сотрудники ФСБ упоминались в расследовании журналистов Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. В расследованиях указывалось, что они несколько лет следили за Навальным и его семьей, а также были в Томске в момент отравления политика. В целом расследователи установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, которые связаны с операциями по отравлению. Среди них есть специалисты по химическому оружию.

Правительство Британии отмечает, что причастность к покушению вышеуказанных лиц доказывают многочисленные факты, в том числе телефонные звонки и переписки.

Ранее Британия, США, Канада и ЕС вводили санкции против российских чиновников и генералов по делу Навального.