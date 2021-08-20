Отравление Навального: Британия ввела санкции против 7 сотрудников ФСБ

Великобритания в годовщину отравления российского оппозиционера Алексея Навального ввела санкции против семи сотрудников ФСБ России, которые, вероятно, причастны к отравлению политика.
Об этом сообщает Reuters.
В санкционный список попали Алексей Александров, Владимир Паняев, Иван Осипов, Владимир Богданов, Кирилл Васильев, Станислав Макшаков и Алексей Седов.
Все эти сотрудники ФСБ упоминались в расследовании журналистов Bellingcat, The Insider и Der Spiegel. В расследованиях указывалось, что они несколько лет следили за Навальным и его семьей, а также были в Томске в момент отравления политика. В целом расследователи установили личности 15 человек из Института криминалистики ФСБ, которые связаны с операциями по отравлению. Среди них есть специалисты по химическому оружию.
Правительство Британии отмечает, что причастность к покушению вышеуказанных лиц доказывают многочисленные факты, в том числе телефонные звонки и переписки.
Ранее Британия, США, Канада и ЕС вводили санкции против российских чиновников и генералов по делу Навального.
- Алексей Навальный попал в больницу Омска с сильным отравлением 20 августа 2020 года. Тогда он впал в кому. 21 августа Навального отправили самолетом в Германию. 2 сентября правительство Германии объявило, что российского политика отравили веществом из группы «Новичок».
- 23 сентября Навального выписали из «Шарите». Представители политика заявили, что бутылку со следами «Новичка» изъяли из его гостиничного номера в Томске и перевезли в Германию.
- 6 октября Организация по запрещению химического оружия подтвердила, что Навального отравили веществом из группы «Новичок». Яд обнаружили в его биомедицинских пробах. Вещество, которым его отравили, формально не запрещено, но по своей структуре сходно с двумя химикатами из группы «Новичок», которые были запрещены в ноябре 2019 года.