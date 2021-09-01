У Вашингтоні закінчилася зустріч Зеленського і Байдена. Про що говорили президенти

У Білому домі пройшла зустріч президента Володимира Зеленського з лідером США Джо Байденом, яка тривала понад дві години.

Почалася вона з короткого привітання — Зеленський подякуй США за поставку понад 2 мільйон доз вакцин проти COVID-19, за економічну і військову підтримку. Байден заявив про повну підтримку суверенітету України перед обличчям агресії Росії, зазначив, що в 30-ту річницю незалежності України партнерство між державами міцніше ніж будь-коли, і запевнив у подальшій підтримці демократичних реформ.

«Ми відновили роботу Комісії зі стратегічного партнерства між нашими країнами, і надаємо України новий пакет допомоги в області безпеки в розмірі 60 млн доларів», — сказав Байден, додавши, що хоче знову відвідати Україну.

Він також зазначив, що США і України починають новий діалог з питань енергетики та клімату.

Зеленський попросив Байдена допомогти звільнити з Росії незаконно увʼязнених 450 українців (США отримали список) і заявив про можливу роль США в процесі мирного врегулювання ситуації на Донбасі. Зокрема він буде обговорювати цей варіант з Байденом.

Далі почалася зустріч президентів тет-а-тет і зустріч делегацій обох країн.

Теми обговорень — питання безпеки на тимчасово окупованих територіях Донбасу і Криму, а також в Чорному і Азовському морях, роль і терміни України в НАТО (бачення американської сторони), питання енергетичної безпеки для України і для всієї Європи через запуск російського газопроводу «Північний потік — 2», а також питання ключових реформ в Україні для боротьби з корупцією і прозорості судів.