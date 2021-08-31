США обіцяють Україні $60 мільйонів військової допомоги

Сполучені Штати обіцяють до $60 мільйонів військової допомоги Україні напередодні першої зустрічі президентів Джо Байдена та Володимира Зеленського.

Про це повідомляє Associated Press з посиланням на лист адміністрації Байдена до Конгресу.

У листі адміністрація Байдена заявила, що пакет допомоги Україні необхідний через «значне збільшення російської військової активності уздовж її кордону», а також через мінометні обстріли, порушень режиму припинення вогню та інших провокацій.