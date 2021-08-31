Міноборони України та США підписали угоду про партнерство

Україна та Міністерство оборони США підписали Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.

Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, а також пресслужба Міністерства оборони у вівторок, 31 серпня.

Зеленський наголосив, що для України дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО та спільна протидія агресії РФ.

Міністерство оборони України уточнює, що угода визначає цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони. Разом країни:

окреслять шляхи просування своїх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;

визначать подальші кроки взаємодії Міноборони України та США для підвищення військового потенціалу і готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці.

США наголосили на своїй підтримці суверенітету України, сторони підтвердили відданість демократії та повазі до прав людини.