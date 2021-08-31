Міноборони України та США підписали угоду про партнерство

Україна та Міністерство оборони США підписали Рамкову угоду щодо стратегічних основ оборонного партнерства.
Про це повідомив президент України Володимир Зеленський у Twitter, а також пресслужба Міністерства оборони у вівторок, 31 серпня.
Зеленський наголосив, що для України дуже важлива підтримка з боку США територіальної цілісності України, набуття членства в НАТО та спільна протидія агресії РФ.
Міністерство оборони України уточнює, що угода визначає цілі для двосторонніх відносин у сфері оборони. Разом країни:
- окреслять шляхи просування своїх пріоритетів для вирішення викликів у сфері безпеки;
- визначать подальші кроки взаємодії Міноборони України та США для підвищення військового потенціалу і готовності України до збереження територіальної цілісності країни, прогресу на шляху взаємосумісності з НАТО та сприяння регіональній безпеці.
США наголосили на своїй підтримці суверенітету України, сторони підтвердили відданість демократії та повазі до прав людини.
- Президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. У Вашингтоні в нього запланована перша зустріч із президентом США Джо Байденом. Вона відбудеться в середу, 1 вересня.