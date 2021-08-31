Минобороны Украины и США подписали соглашение о партнерстве

Украина и Министерство обороны США подписали Рамочное соглашение по стратегическим основам оборонного партнерства.
Об этом сообщил президент Украины Владимир Зеленский в Twitter, а также пресс-служба Министерства обороны во вторник, 31 августа.
Зеленский отметил, что для Украины очень важны поддержка со стороны США территориальной целостности Украины, членства в НАТО и совместное противодействие агрессии РФ.
Министерство обороны Украины уточняет, что соглашение определяет цели для двусторонних отношений в сфере обороны. Вместе страны:
- обозначат пути продвижения своих приоритетов для решения вызовов в сфере безопасности;
- определят дальнейшие шаги взаимодействия Минобороны Украины и США для повышения военного потенциала и готовности Украины к сохранению территориальной целостности страны, прогрессу на пути совместимости с НАТО и содействию региональной безопасности.
США отметили свою поддержку суверенитета Украины, стороны подтвердили приверженность демократии и уважению прав человека.
- Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом. В Вашингтоне у него запланирована первая встреча с президентом США Джо Байденом. Она состоится в среду, 1 сентября.