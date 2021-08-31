США обещают Украине $60 миллионов военной помощи

Соединенные Штаты обещают до $60 миллионов военной помощи Украине накануне первой встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.

Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо администрации Байдена в Конгресс.

В письме администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы», а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.