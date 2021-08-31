США обещают Украине $60 миллионов военной помощи

Соединенные Штаты обещают до $60 миллионов военной помощи Украине накануне первой встречи президентов Джо Байдена и Владимира Зеленского.
Об этом сообщает Associated Press со ссылкой на письмо администрации Байдена в Конгресс.
В письме администрация Байдена заявила, что пакет помощи Украине необходим из-за «значительного увеличения российской военной активности вдоль ее границы», а также из-за минометных обстрелов, нарушений режима прекращения огня и других провокаций.
«Укрепление позиций России вдоль украинской границы выявило нехватку возможностей украинских вооруженных сил для защиты от российского вторжения. Необходимо срочно устранить значительные пробелы в потенциале Украины, чтобы усилить сдерживания в свете нынешней российской угрозы», — говорится в сообщении.
- Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом. В Вашингтоне у него запланирована первая встреча с президентом США Джо Байденом. Она состоится в среду, 1 сентября. Встреча будет как на уровне делегаций, так и тет-а-тет.
- Украина с США уже подписали два документа. Один — о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС, второй — это рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.