Украина и США подписали меморандум о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС

Государственное предприятие НАЭК «Энергоатом» и американская компания Westinghouse electric подписали меморандум о совместном строительстве энергоблоков Хмельницкой атомной электростанции.

Об этом в своем Twitter написал президент Владимир Зеленский.

«Приветствую подписание меморандума между ГП НАЭК «Энергоатом» и Westinghouse electric о совместном строительстве энергоблока Хмельницкой АЭС как пилотного проекта, а в дальнейшем — еще 4 блоков по их технологии», — отметил он.

По словам Зеленского, общая стоимость проекта составляет до $30 миллиардов.