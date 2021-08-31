Україна та США підписали меморандум про будівництво енергоблоків Хмельницької АЕС

Державне підприємство НАЕК «Енергоатом» й американська компанія Westinghouse electric підписали меморандум про спільне будівництво енергоблоків Хмельницької атомної електростанції.
Про це у своєму Twitter написав президент Володимир Зеленський.
«Вітаю підписання меморандуму між ДП НАЕК «Енергоатом» і Westinghouse electric про спільне будівництво енергоблоку Хмельницької АЕС як пілотного проєкту, а надалі — ще 4 блоків за їхньою технологією», — зазначив він.
За словами Зеленського, загальна вартість проєкту становить до $30 мільярдів.
- Компанія Westinghouse electric була заснована у США в 1886 році. Це провідна світова компанія з виробництва ядерних реакторів і провідний виробник палива для АЕС. Компанія контролює до 50% усіх комерційних енергоблоків у світі. На українському ринку вона працює з 1992 року.