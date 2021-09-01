«Укроборонпром» в США уклав три угоди на $2,5 млрд, у тому числі з Lockheed Martin

Держконцерн «Укроборонпром» в США уклав угоди про співпрацю на загальну суму $2,5 мільярда.

Як повідомляє пресслужба концерну, угоди були укладені в рамках візиту української делегації в США на чолі з президентом Володимиром Зеленським, який проведе переговори з Джо Байденом.

З військово-промисловою корпорацією Lockheed Martin, яка виробляє бронетехніку, авіацію, ракети і супутникові системи, «Укроборонпром» домовився про співпрацю в розробці спільних проєктів і програм, а також про організацію досліджень і розробок.