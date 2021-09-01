«Укроборонпром» в США заключил три соглашения на $2,5 млрд, в том числе с Lockheed Martin

Госконцерн «Укроборонпром» в США заключил соглашения о сотрудничестве на общую сумму $2,5 миллиарда.

Как сообщает пресс-служба концерна, соглашения были заключены в рамках визита украинской делегации в США во главе с президентом Владимиром Зеленским, который проведет переговоры с Джо Байденом.

С военно-промышленной корпорацией Lockheed Martin, которая производит бронетехнику, авиацию, ракеты и спутниковые системы, «Укроборонпром» договорился о сотрудничестве в разработке совместных проектов и программ, а также об организации исследований и разработок.