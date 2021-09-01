Байден «с нетерпением» ждет встречи с Зеленским в Белом доме

Президент США Джо Байден с нетерпением ждет на первую очную встречу с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом он написал в социальных медиа.

«Я с нетерпением жду возможности приветствовать президента Украины Владимира Зеленского в Белом доме, чтобы подтвердить приверженность Америки к сувернитету, территориальной целостности и евроатлантическим стремлениям Украины», — отметил глава США.

Владимир Зеленский прибыл в Вашингтон в ночь на 31 августа. Главной темой его встречи с Байденом станет включение США в процесс мирного урегулирования конфликта на Донбассе, подчеркивал глава МИД Украины Дмитрий Кулеба. А сама встреча двух лидеров пройдет в 21:00 по киевскому времени.