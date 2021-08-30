Встречу Зеленского и Байдена вновь перенесли

Встречу президента Украины Владимира Зеленского и президента США Джо Байдена перенесли на 1 сентября.

Об этом сообщает «Голос Америки» со ссылкой на Белый дом.

Изначально встреча президентов должна была состояться 30 августа, потом ее перенесли на 31 августа, а сейчас на 1 сентября. При этом, у Зеленского на 1 сентября в США были запланированы другие мероприятия.

По словам министра иностранных дел Украины Дмитрия Кулебы, тогда это произошло «в связи с расширением программы визита».

Посол Украины в США Оксана Маркарова сообщила, что Зеленский будет находиться в Вашингтоне два дня: 31 августа и 1 сентября.