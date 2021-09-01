Байден «з нетерпінням» очікує на зустріч із Зеленським у Білому домі

Президент США Джо Байден з нетерпінням очікує на першу очну зустріч із президентом України Володимиром Зеленським.
Про це він написав у соціальних медіа.
«Я з нетерпінням чекаю можливості привітати президента України Володимира Зеленського у Білому домі, аби підтвердити прихильність Америки до сувернітету, територіальній цілісності та евроатлантичним прагненням України», — зазначив глава США.
Володимир Зеленський прибув до Вашингтона у ніч на 31 серпня. Головною темою його зустрічі з Байденом стане залучення США у процес мирного врегулювання конфлікту на Донбасі, підкреслював глава МЗС України Дмитро Кулеба. А сама зустріч двох лідерів пройде о 21:00 за київським часом.
- Зустріч Зеленського й Байдена переносили двічі: спочатку – із 30-го на 31 серпня, а потім – на 1 вересня. За словами амбасадорки України у США Оксани Маркарової, основні складники зустрічі двох лідерів у Білому домі сторони вже розпланували й узгодили.
- У межах візиту Зеленського міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін 31 серпня підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між відомствами.
- Напередодні візиту Зеленського у США Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні приблизно $60 млн із коштів Пентагону як військову допомогу. У пакет допомоги входить постачання Україні ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin.