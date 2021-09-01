«Пообіцяв мені, що він буде». Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України

Восени Україну відвідає міністр оборони США Ллойд Остін.

Про це заявив президент Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, повідомляє УНН.

«Ми очікуємо на міністра Остіна в Києві з його візитом. Він пообіцяв мені, що він буде, і будуть дві команди працювати восени цього року. Тобто, ми не відкладаємо політично кудись — на наступний рік, через рік», — сказав він.

Також Зеленський зазначив, що міністр оборони США та глава Міноборони України підписали «два важливих документи».

«Два документи — там є і про збільшення військової допомоги, і про співробітництво у багатьох безпекових напрямах. Буде розробка цього документу, тому що це напрямок. Ця угода буде розписана по деталях», — додав він, уточнивши, що для розробки документів Остін і прилетить до України.