«Пообіцяв мені, що він буде». Зеленський анонсував візит міністра оборони США до України

Восени Україну відвідає міністр оборони США Ллойд Остін.
Про це заявив президент Володимир Зеленський під час презентації програми трансформації України в музеї-садибі Джорджа Вашингтона, повідомляє УНН.
«Ми очікуємо на міністра Остіна в Києві з його візитом. Він пообіцяв мені, що він буде, і будуть дві команди працювати восени цього року. Тобто, ми не відкладаємо політично кудись — на наступний рік, через рік», — сказав він.
Також Зеленський зазначив, що міністр оборони США та глава Міноборони України підписали «два важливих документи».
«Два документи — там є і про збільшення військової допомоги, і про співробітництво у багатьох безпекових напрямах. Буде розробка цього документу, тому що це напрямок. Ця угода буде розписана по деталях», — додав він, уточнивши, що для розробки документів Остін і прилетить до України.
- Президент України Володимир Зеленський перебуває у США із офіційним візитом. У Вашингтоні в нього запланована перша зустріч із президентом США Джо Байденом. Вона відбудеться в середу, 1 вересня. Зустріч буде як на рівні делегацій, так і тет-а-тет.
- Сполучені Штати обіцяють до $60 мільйонів військової допомоги Україні.
- Україна працює над візитом президента США Джо Байдена до Києва. Конкретних домовленостей і дат поки немає, міністр закордонних справ Дмитро Кулеба сказав, що «зараз ми до них, а потім вони до нас».