МЗС працює над візитом Джо Байдена в Україну

Україна працює над візитом президента США Джо Байдена. Про це у Вашингтоні заявив міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба у коментарі «Громадському».

«Ми працюємо над зворотним візитом. Я впевнений, що Джо Байден за час президентства відвідає Україну, оскільки наша країна дуже важлива для нього і є важливим пріоритетом зовнішньої політики США», — зазначив Кулеба.

Конкретних домовленостей і дат поки немає, «зараз ми до них , а потім вони до нас».

Кулеба зазначив, що візит Зеленського до Вашингтону проходить успішно, з конкретними домовленностями.

«З того, як адміністрація президента Байдена підходить до цього візиту, не бачимо негативного контексту», — додав міністр.