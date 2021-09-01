МИД работает над визитом Джо Байдена в Украину

Украина работает над визитом президента США Джо Байдена. Об этом в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии «Громадському».
«Мы работаем над обратным визитом. Я уверен, что Джо Байден за время президентства посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США», — отметил Кулеба.
Конкретных договоренностей и дат пока нет, «сейчас мы к ним, а потом они к нам».
Кулеба отметил, что визит Зеленского в Вашингтон проходит успешно, с конкретными договоренностями.
«По тому, как Администрация президента Байдена подходит к этому визиту, не видим негативного контекста», — добавил министр.
- Президент Украины Владимир Зеленский находится в США с официальным визитом. В Вашингтоне у него запланирована первая встреча с президентом США Джо Байденом. Она состоится в среду, 1 сентября. Встреча будет как на уровне делегаций, так и тет-а-тет.
- Украина и США уже подписали два документа. Один — о строительстве энергоблоков Хмельницкой АЭС, второй — рамочное соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере.