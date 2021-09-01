МИД работает над визитом Джо Байдена в Украину

Украина работает над визитом президента США Джо Байдена. Об этом в Вашингтоне заявил министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба в комментарии «Громадському».

«Мы работаем над обратным визитом. Я уверен, что Джо Байден за время президентства посетит Украину, поскольку наша страна очень важна для него и является важным приоритетом внешней политики США», — отметил Кулеба.

Конкретных договоренностей и дат пока нет, «сейчас мы к ним, а потом они к нам».

Кулеба отметил, что визит Зеленского в Вашингтон проходит успешно, с конкретными договоренностями.

«По тому, как Администрация президента Байдена подходит к этому визиту, не видим негативного контекста», — добавил министр.