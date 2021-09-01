У Білому домі розпочалася зустріч Байдена та Зеленського

У Білому домі розпочалася зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.
Про це Зеленський написав у своєму Twitter.
«Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства», — зазначив він.
Зеленський заявив, що він вдячний Байдену за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.
Перед зустріччю Зеленський висловив співчуття через загибель американських військових під час теракту в Афганістані і нагадав, що на Донбасі також продовжують гинути українські військові. Він передав Байдену список із близько 450 політвʼязнів, яких утримують Росія та її бойовики на окупованих територіях.
Сам Байден заявив, що у 30-річчя незалежності України партнерство між обома країнами стане ще сильнішим. Тому що Україна і США мають спільні цінності.
- Зустріч Зеленського й Байдена переносили двічі: спочатку – із 30-го на 31 серпня, а потім – на 1 вересня. За словами амбасадорки України у США Оксани Маркарової, основні складники зустрічі двох лідерів у Білому домі сторони вже розпланували й узгодили.
- У межах візиту Зеленського міністр оборони України Андрій Таран і міністр оборони США Ллойд Остін 31 серпня підписали рамкову угоду про стратегічні засади оборонного партнерства між відомствами.
- Напередодні візиту Зеленського у США Байден доручив Держдепартаменту виділити Україні приблизно $60 млн із коштів Пентагону як військову допомогу. У пакет допомоги входить постачання Україні ракет до протитанкових ракетних комплексів Javelin.