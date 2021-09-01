У Білому домі розпочалася зустріч Байдена та Зеленського

У Білому домі розпочалася зустріч президента США Джо Байдена з президентом України Володимиром Зеленським.

Про це Зеленський написав у своєму Twitter.

«Починаємо важливі переговори з Джо Байденом. На порядку денному – безпека, зокрема енергетична, оновлення стратегічного партнерства», — зазначив він.

Зеленський заявив, що він вдячний Байдену за підтримку територіальної цілісності та суверенітету України.

Перед зустріччю Зеленський висловив співчуття через загибель американських військових під час теракту в Афганістані і нагадав, що на Донбасі також продовжують гинути українські військові. Він передав Байдену список із близько 450 політвʼязнів, яких утримують Росія та її бойовики на окупованих територіях.

Сам Байден заявив, що у 30-річчя незалежності України партнерство між обома країнами стане ще сильнішим. Тому що Україна і США мають спільні цінності.