В Белом доме началась встреча Байдена и Зеленского

В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.
Об этом Зеленский написал в своем Twitter.
«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства», — отметил он.
Зеленский заявил, что он благодарен Байдену за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.
Перед встречей Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных во время теракта в Афганистане и напомнил, что на Донбассе также продолжают гибнуть украинские военные. Он передал Байдену список из около 450 политзаключенных, которых удерживают Россия и ее боевики на оккупированных территориях.
Сам Байден заявил, что в 30-летие независимости Украины партнерство между обеими странами станет еще сильнее. Потому что Украина и США имеют общие ценности.
- Встречу Зеленского и Байдена переносили дважды: сначала — с 30-го на 31 августа, а затем — на 1 сентября. По словам посла Украины в США Оксаны Маркаровой, основные составляющие встречи двух лидеров в Белом доме стороны уже распланировали и согласовали.
- В рамках визита Зеленского министр обороны Украины Андрей Таран и министр обороны США Ллойд Остин 31 августа подписали рамочное соглашение о стратегических принципах оборонного партнерства между ведомствами.
- Накануне визита Зеленского в США Байден поручил Госдепартаменту выделить Украине около $60 млн из средств Пентагона как военную помощь. В пакет помощи входит поставка Украины ракет в противотанковые ракетные комплексы Javelin.