В Белом доме началась встреча Байдена и Зеленского

В Белом доме началась встреча президента США Джо Байдена с президентом Украины Владимиром Зеленским.

Об этом Зеленский написал в своем Twitter.

«Начинаем важные переговоры с Джо Байденом. На повестке дня — безопасность, в том числе энергетическая, обновление стратегического партнерства», — отметил он.

Зеленский заявил, что он благодарен Байдену за поддержку территориальной целостности и суверенитета Украины.

Перед встречей Зеленский выразил соболезнования в связи с гибелью американских военных во время теракта в Афганистане и напомнил, что на Донбассе также продолжают гибнуть украинские военные. Он передал Байдену список из около 450 политзаключенных, которых удерживают Россия и ее боевики на оккупированных территориях.

Сам Байден заявил, что в 30-летие независимости Украины партнерство между обеими странами станет еще сильнее. Потому что Украина и США имеют общие ценности.