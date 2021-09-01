В Вашингтоне закончилась встреча Зеленского и Байдена. О чем говорили президенты

В Белом доме прошла встреча президента Владимира Зеленского с лидером США Джо Байденом, которая длилась более двух часов.

Началась она с короткого приветствия — Зеленский поблагодари США за поставку более 2 миллионов доз вакцин против COVID-19, за экономическую и военную поддержку. Байден заявил о полной поддержке суверенитета Украины перед лицом агрессии России, отметил, что в 30-ю годовщину независимости Украины партнерство между государствами крепче чем когда-либо, и заверил в дальнейшей поддержке демократических реформ.

«Мы возобновили работу Комиссии по стратегическому партнерству между нашими странами, и предоставляем Украины новый пакет помощи в области безопасности в размере 60 млн долларов», — сказал Байден, добавив, что хочет снова посетить Украину.

Он также отметил, что США и Украины начинают новый диалог по вопросам энергетики и климата.

Зеленский попросил Байдена помочь освободить из России незаконно заключенных 450 украинцев (США получили список) и заявил о возможной роли США в процессе мирного урегулирования ситуации на Донбассе. В частности он будет обсуждать этот вариант с Байденом.

Далее началась встреча президентов тет-а-тет и встреча делегаций обеих стран.

Темы обсуждений — вопросы безопасности на временно оккупированных территориях Донбасса и Крыма, а также в Черном и Азовском морях, роль и сроки Украины в НАТО (видение американской стороны), вопрос энергетической безопасности для Украины и для всей Европы из-за запуска российского газопровода «Северный поток — 2», а также вопрос ключевых реформ в Украине для борьбы с коррупцией и прозрачности судов.