Белый дом: Байден и Зеленский объявят о запуске нового диалога для решения проблемы «Северного потока — 2»

Президент США Джо Байден и его украинский коллега Владимир Зеленский в среду намерены объявить о запуске диалога по энергетике и климату, целью которого будет, в том числе, решение проблем, связанных с влиянием газопровода «Северный поток — 2».

Об этом сообщается на сайте Белого дома.

«Говоря об энергетике, президенты объявят о новых инициативах по борьбе с климатическим кризисом и укреплению энергетической безопасности Украины, в том числе о запуске обновленного стратегического диалога по энергетике и климату, во главе которого встанет министерство энергетики США», — цитирует Белый дом высокопоставленного официального представителя администрации с телефонного брифинга.

Отмечается, что цель этого диалога состоит в том, чтобы продолжить решать проблемы воздействия «Северного потока 2». Чиновник указал, что среди прочего этот диалог будет нацелен на «привлечение инвестиций по энергетической безопасности посредством реформ, сокращения выбросов парниковых газов, а также изучения других инициатив в сфере изменения климата».

Кроме того, в Белом доме заявили, что продолжат поддерживать народ Украины. Так, Вашингтон предоставит Киеву дополнительно $45 млн гуманитарной помощи. На брифинге высокопоставленный представитель администрации Белого дома заверил, что США собираются продолжить обсуждать с Украиной ситуацию с Россией в сфере безопасности и следить за действиями России в регионе.