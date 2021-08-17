DW: «Північний потік — 2» добудують наступного тижня

Будівництво російського газопроводу «Північний потік — 2» планують завершити вже наступного тижня.

Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle.

Будівництво газопроводу завершиться 23 серпня, після чого, як зазначає DW, російський газ почнуть прокачувати до Німеччини, Нідерландів, а також в північні регіони Італії.

На 22 серпня у канцлера Німеччини Ангели Меркель запланований візит до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорюватимуть гарантії Німеччини в разі запуску газопроводу, а також війну на Донбасі. Президент Зеленський раніше наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу.