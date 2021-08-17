DW: «Північний потік — 2» добудують наступного тижня

Будівництво російського газопроводу «Північний потік — 2» планують завершити вже наступного тижня.
Про це повідомив німецький телеканал Deutsche Welle.
Будівництво газопроводу завершиться 23 серпня, після чого, як зазначає DW, російський газ почнуть прокачувати до Німеччини, Нідерландів, а також в північні регіони Італії.
На 22 серпня у канцлера Німеччини Ангели Меркель запланований візит до Києва для зустрічі з Володимиром Зеленським. На зустрічі обговорюватимуть гарантії Німеччини в разі запуску газопроводу, а також війну на Донбасі. Президент Зеленський раніше наполягав на гарантіях газопостачання для окупованого Донбасу.
- 21 липня США досягли домовленості з Німеччиною щодо «Північного потоку — 2». Передбачається, що Берлін буде домагатися від Росії продовження транзиту газу через Україну на 10 років. Також у Німеччині зобов’язалися вживати заходів у разі, якщо Росія почне використовувати газ як спосіб тиску на Україну. Окремим пунктом також вказана масштабна фінансова допомога Україні для модернізації української ГТС.
- Україна та Польща будуть разом працювати над протидією запуску російського газопроводу: будівництво труби створило політичну кризу, кризу у сфері безпеки і кризу довіри в Європі. Це несе в собі додаткові політичні, військові та енергетичні загрози для України й Центральної Європи.
- Президент США Джо Байден заявив, що на завершальному етапі реалізації проєкту «Північний потік — 2» вже немає можливості зупинити його будівництво. Водночас Ангела Меркель зазначила, що ці домовленості не вирішують усіх проблем, але допомагають усім сторонам.
- У кінці липня голова «Газпрому» заявив про готовність продовжити транзит газу через Україну і після 2024 року.