Німеччина опублікувала текст угоди зі США щодо газопроводу «Північний потік — 2». Україна висловила протест

Берлін і Вашингтон домовилися про застосування санкцій проти Росії, якщо та продовжить використовувати газ як інструмент тиску на інші країни. Транзит через Україну після введення в дію газопроводу повинен бути продовжений на 10 років (чинний контракт на транзит завершується у 2024 році).

Окрім цього, США та Німеччина інвестують $1 мільярд у розвиток відновлюваних джерел енергії в Україні. Берлін також виділить $70 мільйонів на підтримку енергосектору та зняття енергозалежності України.

Зазначається, що США під час розроблення угоди враховували думку Києва і Варшави.

Україна разом із Польщею у відповідь на цю угоду закликали Сполучені Штати Америки та Німеччину адекватно поставитися до безпекової кризи у регіоні, єдиним вигодонабувачем якої є Росія. Київ наголошує, що рішення, які прописали в угоді, не можуть вважатися достатніми для ефективної мінімізації загроз, які створює «Північний потік — 2».

Також міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба повідомив, що ініціює консультації з Єврокомісією і ФРН щодо «Північного потоку — 2».