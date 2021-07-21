Германия опубликовала текст соглашения с США по газопроводу «Северный поток — 2». Украина выразила протест

Берлин и Вашингтон договорились о применении санкций против России, если та продолжит использовать газ как инструмент давления на другие страны. Транзит через Украину после введения в действие газопровода должен быть продлен на 10 лет (действующий контракт на транзит завершается в 2024 году).

Кроме этого, США и Германия инвестируют $1 миллиард в развитие возобновляемых источников энергии в Украине. Берлин также выделит $70 миллионов в поддержку энергосектора и снятия энергозависимости Украины.

Отмечается, что США при разработке соглашения учитывали мнение Киева и Варшавы.

Украина вместе с Польшей в ответ на это соглашение призвали США и Германию адекватно отнестись к кризису безопасности в регионе, единственным выгодоприобретателем которого является Россия. Киев отмечает, что решения, которые прописали в соглашении, не могут считаться достаточными для эффективной минимизации угроз, которые создает «Северный поток — 2».

Также министр иностранных дел Украины Дмитрий Кулеба сообщил, что инициирует консультации с Еврокомиссией и ФРГ по «Северному потоку — 2».