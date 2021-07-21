США и Германия заключили соглашение по «Северному потоку — 2». Вот что оно предусматривает

США достигли договоренности с Германией по «Северному потоку — 2». Предполагается, что Берлин будет добиваться от России продления транзита газа через Украину на 10 лет.

Об этом заявила заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд.

Она отметила, что Германия обязуется добиваться продления действующего соглашения еще на 10 лет после 2024 года. Полное совместное заявление будет сделано позднее.

«Сегодня днем мы опубликуем соглашение, которого мы достигли с правительством Германии», — сказала Нуланд во время отчета перед комитетом по международным делам Сената США.

По ее словам, если бы соглашение не было достигнуто, то Украина, «учитывая завершенность трубопровода на 95%, подверглась бы значительно большему риску».

Она отдельно отметила, что США не предпринимали попыток контролировать заявления украинских властей, и Украина как суверенное государство имеет право на собственную позицию.

Напомним, вечером, 20 июля, аналитическое издание Politico опубликовало материал под названием «США склоняют Украину молчать по поводу российского газопровода».

Ссылаясь на четыре собственных источника, авторы отмечают что в разгар напряженных переговоров с Берлином в отношении противоречивого трубопровода «Северный поток — 2» Администрация Джо Байдена просит Украину молчать о своем несогласии.

«И Украина не в восторге», — добавляют журналисты.