«Северный поток — 2»: Германия готова к санкциям против России, если та будет давить на Украину через поставки газа

Германия готова принять меры, включая санкции, если Россия будет использовать поставки газа в качестве средства давления на Украину.

Об этом во вторник, 20 июля, сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на проект соглашения США и ФРГ по поводу газопровода «Северный поток — 2».

Германия будет готова не только сама принимать меры против России, но и настаивать на реакции на уровне ЕС — в частности, речь может идти о санкциях, чтобы ограничить российский экспорт газа.

Кроме этого, Германия обязалась использовать все рычаги влияния, чтобы добиться продления на срок до 10 лет контракта на транзит газа из России через Украину (действующее соглашение заканчивается в 2024 году). Также соглашение предусматривает создание специального фонда, который должен помочь Украине перейти на чистые энергоресурсы: Берлин вложит в фонд $175 миллионов, всего планируется собрать до $1 миллиарда.

Bloomberg отмечает, что формулировки в соглашении по газопроводу намеренно двусмысленные, поскольку США не хотят давать России дорожную карту своего возможного ответа на любое ее вредоносное поведение. Ожидается, что США и Германия заключат соглашение в ближайшее время — перед запланированным визитом президента Украины Владимира Зеленского в Штаты (даты визита пока неизвестны).

Напомним, что на переговорах с Меркель 12 июля Зеленский настаивал на гарантиях газоснабжения для оккупированного Донбасса после запуска «Северного потока — 2».