Строительство «Северного потока — 2» завершат в августе

Исполнительный директор Nord Stream 2 AG Маттиас Варниг заявил, что строительство российского газопровода «Северный поток — 2» планируют завершить в августе.
Об этом сообщает Handelsblatt.
«Мы полагаем, что строительные работы будут завершены в конце августа. Сейчас уже завершено 98%», — заявил Варниг. Он отметил, что российский газопровод могут запустить в эксплуатацию уже в этом году.
«Северный поток — 2» прокладывают двумя нитками по дну Балтийского моря. По ним российский газ должен поступать в Германию через морские территории РФ, Германии, Финляндии, Швеции и Дании. Протяженность трубопровода составит более 1,2 тысячи км, а мощность — 55 миллиардов кубометров в год.
Если трубопровод достроят, Россия сможет поставлять свой газ в Европу, не пользуясь услугами украинской газотранспортной системы. Из-за этого Украина потеряет доходы от транзита газа — несколько миллиардов долларов в год. В Кремле уверяют, что Россия не намерена отказываться от транзита газа через Украину после запуска газопровода.
- 21 мая США ввели санкции против трех компаний и 13 судов, которые строят «Северный поток — 2», но не против компании Nord Stream 2. СМИ писали, что США не будут их вводить, чтобы не испортить отношения с Германией.
- Основной темой будущих переговоров президента Владимира Зеленского и канцлера Германии Ангелы Меркель будет российский газопровод «Северный поток — 2».